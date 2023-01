ExpoGuaçu 2023: evento é confirmado para abril 

Zé Neto & Cristiano, Ana Castela, Gustavo Mioto, DJ Alok, Guilherme & Benuto, Thiaguinho e Jorge & Mateus vão se apresentar na 22ª edição da ExpoGuaçu. A organização confirmou na tarde desta quinta-feira, dia 26 de janeiro, a programação para os dias 14, 15, 20, 21 e 22 de abril. O anúncio foi feito durante coletiva à imprensa acompanhada pelo prefeito Rodrigo Falsetti, pelo vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, por vereadores e secretários municipais.

A festa, promovida pela Sâmor Promoções e a JR4 Produções com apoio do município, vai acontecer em área próxima ao Buriti Shopping entre as Avenidas Rodrigo Mazon e Brasil. Serão, ao todo, cinco dias de shows, rodeio profissional, bailes country e praça de alimentação. “É uma festa tradicional na cidade e que movimenta toda a região. Além de deixar em destaque o nome de Mogi Guaçu, a festa movimenta a economia. Tenho certeza de que teremos mais uma edição de sucesso”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

No dia 14 de abril, Zé Neto & Cristiano abre a programação, que terá ainda Ana Castela e Gustavo Mioto, no dia 15. A festa, então, será retomada no dia 20 de abril, véspera de feriado, com o DJ Alok, e no dia 21, Feriado de Tiradentes, outras duas apresentações: Guilherme & Benuto e Thiaguinho e no dia 22, Jorge & Mateus, responsáveis pelo encerramento da edição. “Ano passado, foi a retomada da festa após dois anos por conta da pandemia e tenho certeza de que esse ano teremos um grande evento, pois conseguimos reunir os melhores shows”, comentou o diretor da Sâmor Promoções, Celso João de Souza.

Sobre a estrutura do evento, o chefe do Executivo disse que é uma das melhores de toda a região. “Tenho confiança nos organizadores, são experientes e, com certeza, farão, uma vez mais, uma grande festa, com estrutura forte, de ponta, e segurança para o público”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti. “A festa é necessária e é para toda a família. Além dos investimentos feitos em áreas importantes, como Saúde e Educação, o lazer também é fundamental”, disse.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir da próxima semana com preços diferenciados para pista, área vip, camarote, camarote lounge e camarote open bar e open food. “É a melhor grade de shows e ela foi muito bem pensada pelo Celso, que iniciou esse planejamento desde o ano passado. E, mais uma vez, com preços acessíveis para todos”, destacou Juninho Scarabel, diretor da JR4 Produções, ao comentar sobre os valores, que variam de R$ 50 a R$ 290.

Os secretários de Cultura, André Sastri; de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Souza, o Luca; e de Comunicação, Ariel Cahen; além dos vereadores delegada Judite, Pezão, Natalino, Paulinho e Jéferson Luís, presidente da Câmara, participaram da coletiva.

Serviço – ExpoGuaçu 2023

Dias 14,15,20, 21 e 22 de abril

14 de abril: Zé Neto & Cristiano

15 de abril: Ana Castela/ Gustavo Mioto

20 de abril: DJ Alok

21 de abril: Guilherme & Benuto/ Thiaguinho

22 de abril: Jorge & Mateus

Ingressos: www.expoguacu.com.br- Buriti Shopping

Informações: (19) 97155-2836 e (19) 3861-7032