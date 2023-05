Cultura abre chamada pública para artistas interessados em participar da 3ª Feira do Livro de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura abriu chamada pública para editoras, empresas e escritores interessados em participar da 3ª Feira do Livro de Mogi Guaçu. O período para a inscrição acontece entre os dias 23 de maio e 21 de junho, de forma online pelo link: https://bit.ly/FormulárioFeira_2023 ou presencialmente na sede da Secretaria de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo, no período das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

A 3ª Feira do Livro de Mogi Guaçu será realizada de 7 a 23 de julho, de segunda à domingo, das 9h às 21h, na Praça Rui Barbosa, Praça do Recanto, no Centro. Ao todo, serão disponibilizadas sete vagas para a exposição, sendo cinco delas para editoras e afins e outras duas destinadas para comerciantes de papelaria e similares. A escolha dos expositores será feita por uma Comissão de Organização de eventos. A feira tem como objetivo popularizar o livro e incentivar a leitura, além de propiciar atividades literárias e acesso as obras com preço acessível, criando oportunidades de visibilidade para escritores locais e regionais. A 3ª Feira do Livro de Mogi Guaçu prevê a venda de livros, revistas e periódicos, além de acessórios e itens de papelaria. Para mais informações, consultar o edital, a partir da página 10, disponível no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzU1OTk3.