Contagem regressiva para a Expoguaçu, a tradicional festa que completa 23 anos

A maior e mais badalada festa da região da Baixa Mogiana está chegando e o público contando os minutos para curtir bons momentos em família e com amigos, ao lado de seus ídolos. Com certeza, shows e rodeios inesquecíveis, agregando cada vez mais para Mogi Guaçu e região, com muita cultura e entretenimento.

Neste ano, a organização do evento alterou o local da festa em alguns metros, para um espaço mais estruturado e muito maior que o anterior, com entrada na Avenida Brasil, ao lado do Buriti Shopping, numa área de 130.000 m2, pensando sempre na comodidade e bem-estar do público.

Serão cinco dias de muita festa, alegria e descontração, com grandes nomes da música brasileira todos os dias, rodeio profissional, bailes country e praça de alimentação.

Confira a programação:

– 14/04 – Zé Neto & Cristiano

– 15/04 – Ana Castela e Gustavo Mioto

– 20/04 – Alok

– 21/04 – Thiaguinho e Guilherme & Benuto

– 22/04 – Jorge & Mateus

Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda ou através do site www.seoingresso.com

Garanta seu ingresso e não fique de fora desse grande evento!