Ciclismo conquista cinco pódios na 71ª Prova Ciclística de Indaiatuba

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou cinco medalhas na 71ª Prova Ciclística 1° de Maio de Indaiatuba, sendo duas de ouro, uma de prata e duas de bronze. O evento organizado pela Federação Paulista de Ciclismo aconteceu na última segunda-feira, 1º de maio, no Parque Ecológico de Indaiatuba, e contou com a participação cliclistas de todo o Brasil.

Mogi Guaçu competiu com 19 ciclistas e em dez categorias diferentes. Destaque para Fabio Rodrigues Braga Junior, campeão da categoria open juvenil e para Otávio Lanzi Barbosa e Alan Martini Marciél Vieira campeão e vice-campeão da categoria mirim, respectivamente. Além deles, também foram medalhistas, os atletas Miguel Simões Bassani (bronze pela categoria infantil) e Newton de Souza Leite (bronze na categoria master D).

“A Prova Ciclística de 1º de Maio é uma das mais tradicionais do Brasil, porque conta com a presença das melhores equipes do ciclismo nacional em todas as categorias, o que torna as disputas super acirradas. Todos os ciclistas que participam querem adicionar em sua galeria, uma vitória na tradicional prova do Dia do Trabalho de Indaiatuba”, comentou o técnico da equipe de Mogi Guaçu, Celso Lucas.

Também participaram da competição os ciclistas guaçuanos Alexandre Honório de Faria, Matheus Antônio da Silva Braz, Fabio Rodrigues Braga, Marcos Paulo Silva, Robson Fernandes de Souza e Adilson Aparecido Vieira, mas eles não completaram as provas de suas categorias.

Demais resultados

Bernardo Braz – 4º lugar (kids)

Elaine Amaral dos Santos Braga – 4º lugar (iniciantes open)

Julia Leite Braga – 5º lugar (iniciantes open).

Valdinéia da Silva Brandino dos Santos – 8º lugar (open master)

Fernando Moreira Bratfisch – 6º lugar (master B)

Joaquim Carlos Braga Neto – 10º lugar (open juvenil)

Adriano Polettini – 20º lugar (master B)

Luis Eduardo Silva e Almeida – 20º lugar (master A)