CEGEP anuncia inscrições de bolsas de estudo para o 2º semestre de 2023

O Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP) divulgou o edital para a concessão de bolsas de estudo para o 2º semestre. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 8 e 26 de maio, das 8h às 12h e 13h às 18h, de forma presencial no CEGEP, situado na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, nº 295, Imóvel Pedregulhal.

Foram disponibilizadas pela instituição de ensino até 30 bolsas por curso, com desconto entre 50% e 100%. Para concorrer, o candidato precisará preencher alguns pré-requisitos, como residir em Mogi Guaçu, além de comprovação de renda familiar, conforme o edital de concessão.

As bolsas de estudos serão de 100% aos candidatos que comprovarem renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo ou de 50% aos candidatos que comprovarem renda familiar bruta per capita de até três salários mínimos. “Uma comissão vai analisar os pedidos de bolsas. Estamos atendendo a um pedido do prefeito Rodrigo Falsetti de oferecer bolsas de estudo para quem precisa”, comentou João Francisco Fantinato Pansani, diretor do CEGEP.

A instituição de ensino oferece oito cursos profissionalizantes: administração, edificações, eletrônica, logística, meio ambiente, nutrição e dietética, recursos humanos e segurança do trabalho. As documentações necessárias para a inscrição, podem ser consultadas no link https://cegep.com.br/concurso-de-bolsas/ ou pelos telefones (19) 3851-8585 / (19) 3818-3030 / (19) 99880.1289.