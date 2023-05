Campanha do Agasalho de Mogi Guaçu começa dia 8 de maio e terá Dia D no dia 20

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu promove, em parceria com a EPTV Campinas, a Campanha do Agasalho 2023: Seu agasalho aquece a alma e o coração! Faça doação! A coleta das doações de roupas e cobertores acontece entre os dias 8 de maio e 16 de julho em pontos pré-determinados, conforme relação abaixo.

Além disso, será realizado um Dia D no dia 20 de maio, um sábado, das 9h às 15h, em dois pontos de coleta pelo sistema drive thru: na Praça Antonio Giovani Lanzi, na Capela (em frente a agência Sicredi) e na Praça Cândido Rondon, no Centro (na lateral da Igreja Matriz Imaculada Conceição). Voluntários identificados estarão nos locais para receber as doações.

“A Campanha do Agasalho tem a finalidade de auxiliar as pessoas a se protegerem do frio e, com isso, desenvolverem suas ações com segurança no trabalho, na escola, no deslocar-se para um tratamento de saúde e se prevenirem das complicações que ocorrem com a chegada do inverno”, comentou a presidente do Fundo Social, Ana de Elisabete Filomeno, que também destaca a importância de as roupas doadas estejam em bom estado e limpas.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade lembrou que a procura maior de quem precisa é por roupas masculinas e infantis, pois as doações desses itens foram menores nas edições anteriores. “Temos uma grande procura pelos itens doados durante a Campanha do Agasalho e o masculino e o infantil já temos procura, além de calçado infantil”, destacou Ana Filomeno.

Locais de arrecadação -no período de 8 de maio a 16 de julho

SÔNIA CALÇADOS

Rua Dr. Silvio de Camargo, Jardim Carmem Lídia

ACIMG – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MOGI GUAÇU

Rua XV de Novembro, Centro

SABOR BRASIL – RESTAURANTE E ROTISSERIA

Rua São José, 226, Mogi Guaçu

BASSI & BUENO ADVOGADOS – Thais Bassi

Rua Siqueira Campos, 358, Centro

MONTREAL MAGAZINE

Avenida Mogi Mirim

Rua Siqueira Campos, Centro

Rua Doutor Silvio de Camargo, Jardim Carmem Lídia

MONTREAL BABY

Praça Padre Armani, Centro

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

Rua José Colombo, Morro do Ouro

PREFEITURA MUNICIPAL (SAGUÃO)

Rua José Colombo, Morro do Ouro

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOGI GUAÇU

SAAMA

SICREDI

Praça Antonio Giovani Lanzi, nº 109, Capela

SUPERMERCADOS PONTO NOVO

Loja 1 – Jd. Almira: Rua Olimpio de Oliveira, 199

Loja 2 – Jd. Novo: R. José Ferreira de Campos, 20

Loja 5 – Jd. Bandeirantes: R. Prof Armando dos Santos, 1290

SALÃO DE BELEZA LAIS LOURENÇO e Cidinha Lourenço

ASSOCIAÇÃO A.E.U.M.A

Rua Sebastião Ortiz de Campos, 14, Jardim Munhoz

LOJA NOSTRO FUMO

Rua 9 de Abril, 166, Centro

SALÃO SOLTA O CABELO – VISAGISMO E TERAPIA CAPILAR

Rua Manoel de Paula, 147, Jardim Cruzeiro

LOJA RECANTO DOS ANJOS

Rua Chico de Paula número, 675, Centro

SAMAE

Rua Paula Bueno, 240 – Centro, Mogi Guaçu – SP, 13840-344

EMPRESA: RCO & SITI

Avenida Suécia, 564, Jardim Santa Terezinha – Mogi Guaçu