Atriz guaçuana de 8 anos é selecionada para nova série da Like Brasil

Lorena da Silva Ribeiro, 8 anos, filha de Carol Ribeiro (Spaço Artes) e Ricardo Ribeiro, foi selecionada e ganhou um papel na nova série da Like Brasil Produtora, que terá estreia em 2024. LikePlay – Conteúdos para toda a Familia, Grátis!

Após a participação em uma audição para figuração, Lorena se destacou e ganhou sua própria personagem. Moradora de Mogi Guaçu, terá seu DRT profissional.

Lorena é aluna na academia Nathalia Melo fazendo jazz e ballet e cursa o 3° ano, na escola Waldomiro Calmazini.

A Like produtora possui seu streaming com vários filmes, séries e novelas 100% nacionais e é referência de novos talentos para emissoras como SBT e Globo.

Boa Sorte Lorena Ribeiro, que possa ser próspero sua carreira artística.

