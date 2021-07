Zoonoses promove neste sábado nova Feira de Adoção de Cães e Gatos

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mogi Guaçu realiza neste sábado, dia 24 de julho, a 3ª Feira de Adoção de Cães e Gatos abandonados e que foram resgatados e cuidados pelo município. São mais de 80 animais de estimação de diferentes cores, tamanhos e idades em busca de um novo lar. A ação acontece das 8h às 11h na sede da CCZ, na Rua Oscar Candido Rodrigues, s/nº, bairro Jardim Alvorada.

A gerente de zoonoses, Dagmar do Amaral Borges, explica que a iniciativa busca promover o encontro de pessoas e famílias em busca de um pet e cães e gatos que precisam de carinho e um lugar para viver. “A adoção de um animal deve ser um ato planejado e consciente, pois os animais se apegam aos donos e sofrem a cada separação. É preciso pensar em tudo antes para que essa seja uma experiência boa para todos”.

De acordo com ela, desde o ano passado o CCZ, que também é responsável pelo Canil Municipal, detectou queda nas adoções. E mais: cresceu exponencialmente a incidência de resgates. “Com a pandemia e a consequente crise econômica, cresceu muito o número de animais deixados nas ruas. Na atual situação, mesmo fazendo um trabalho de divulgação e promovendo feiras de adoção, está mais difícil receber doações. Houve queda espantosa também no número de adoções”, comenta.

É fácil adotar

O procedimento de adoção é simples: o interessado terá a chance de conhecer neste sábado os cães e gatos disponíveis e optar ou não pelo acolhimento. Caso decida adotar, a CCZ agendará uma visita à residência que receberá o animal para avaliar as condições e, em seguida, fará a assinatura do Termo de Adoção Responsável. O pet será, a partir daí, levado à casa do novo dono.

Quem não está em busca de um pet, mas quer contribuir com a causa, pode levar doações à Zoonoses para os animais resgatados e que são mantidos pelo município. São aceitos ração, petiscos, brinquedos, cobertores para essa época de frio, cone, caixinha de transporte para gato e roupinha cirúrgica.

A sede do CCZ fica na Rua Oscar Candido Rodrigues, s/nº, Jardim Alvorada e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Para mais informações, a zoonoses atende pelos telefones (19) 3851-7717 e (19) 99621-6467.

Imagens dos animais disponíveis para adoção podem ser vistas no Facebook da instituição, em www.facebook.com/zoonosesmogiguacu.