Zoonoses promove Feira de Adoção de Cães e Gatos no sábado

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mogi Guaçu realiza no sábado, 19 de fevereiro, a Feira de Adoção de Cães e Gatos que foram resgatados e cuidados pelo município. A ação acontece das 8h às 11h na sede da CCZ, na Rua Oscar Candido Rodrigues, s/nº, bairro Jardim Alvorada.

São 158 animais de estimação de diferentes cores, tamanhos e idades em busca de um novo lar, sendo: 63 cães adultos, 52 filhotes caninos, 26 gatos adultos e 17 filhotes felinos. A gerente de zoonoses, Dagmar do Amaral Borges, contou que a feira tem a iniciativa de promover o encontro de pessoas e famílias em busca de um pet que precisa de carinho e um lugar para viver.

“A adoção de um animal deve ser um ato planejado e consciente. Eles se apegam aos donos e sofrem a cada separação. É preciso pensar em tudo isso antes para que essa seja uma experiência boa para todos”, comentou.

De abril de 2021 até o momento, o CCZ registrou 258 resgates e 426 castrações. “O Centro de Zoonoses tem papel fundamental tanto na questão de saúde pública quanto na proteção dos animais. Os animais resgatados são mantidos pelo município e, por isso, toda ajuda e colaboração da população é muito importante”, finalizou a gerente.

Como adotar um pet

O procedimento de adoção é simples: o interessado deve comparecer à sede do CCZ para conhecer os animais. Caso decida adotar, o CCZ agendará uma visita à residência que receberá o animal para avaliar as condições e, em seguida, fará a assinatura do Termo de Adoção Responsável. O pet será, a partir daí, levado pelo novo dono.

Quem não está em busca de um pet, mas quer contribuir com o órgão municipal, pode levar doações para os animais resgatados e que são mantidos pelo município. São aceitos ração, petiscos, brinquedos, cobertores, cone, caixinha de transporte para gato e roupinha cirúrgica.

O horário de atendimento do CCZ é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Para mais informações, a Zoonoses atende pelos telefones (19) 3851.7717 e (19) 99621.6467.

Imagens dos animais disponíveis para adoção podem ser vistas no Facebook da instituição, em www.facebook.com/zoonosesmogiguacu.