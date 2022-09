Zoonoses promove Feira de Adoção de Cães e Gatos no sábado, dia 17 de setembro 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mogi Guaçu realiza no próximo sábado, dia 17 de setembro, a Feira de Adoção de Cães e Gatos que foram resgatados e são cuidados pelo município. A ação acontecerá no período das 8h às 11h na sede da CCZ, na Rua Oscar Cândido Rodrigues, s/nº, no Jardim Alvorada.

São mais de 80 animais que estão no Zoonoses e eles poderão ser visitados no sábado. A coordenadora do CCZ, Dagmar do Amaral Borges, ressaltou que a feira de adoção tem o objetivo de promover o encontro entre as pessoas que estão em busca de um pet e os animais que aguardam por um lar.

“Nós vamos promover mais uma edição da Feira de Adoção e gosto muito de dizer que a adoção de um animal deve ser um ato planejado e consciente. Eles se apegam aos donos e sofrem a cada separação. É preciso pensar em tudo isso antes para evitar mais sofrimento ao animal”, comentou.

O procedimento de adoção é simples. O interessado deve comparecer à sede do CCZ para conhecer os animais. Caso decida adotar, o CCZ agendará uma visita à residência para avaliar as condições e, em seguida, fará a assinatura do Termo de Adoção Responsável.

Imagens dos animais podem ser vistas no Facebook da instituição, em www.facebook.com/zoonosesmogiguacu.

Reforma

Nesta semana, a empresa NG7 Construtora Ltda começou a reforma e ampliação do Centro de Controles de Zoonoses (CCZ), no Jardim Alvorada. O projeto prevê ampliação das baias de canil, construção de um gatil com solário, edificação de novo muro no entorno de 200 metros lineares do perímetro do terreno da sede, reforço do telhado e instalação de novo piso de cimento.