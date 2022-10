XXII Salão de Artes de Mogi Guaçu está com inscrições abertas 

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para selecionar 50 obras artísticas para o XXII Salão de Artes de Mogi Guaçu. Os trabalhos devem ser inéditos e o regulamento completo do concurso se encontra no link bit.ly/xxiisalaodeartes. O credenciamento somente será feito com a apresentação da cópia de documentos de RG e CPF ou CNH) e de comprovante de endereço. O prazo final das inscrições é na sexta-feira, 21 de outubro.

Os interessados podem se inscrever pessoalmente na sede da pasta de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h ou via correios enviando o material para o seguinte endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo, Mogi Guaçu/SP, CEP 13.840-118. O concurso é destinado para todas as pessoas interessadas, amadoras ou profissionais residentes no Brasil. Já as inscrições provenientes do exterior deverão obrigatoriamente indicar entidade bancária com agência no país.

O secretário de Cultura, André Sastri, contou que o XXII Salão de Artes de Mogi Guaçu tem como finalidade incentivar a produção de obras novas e inéditas, homenagear a cidade e ampliar a participação dos artistas nas exposições. “Estamos estimulando o desenvolvimento das artes visuais de Mogi Guaçu, como forma de conscientização e reflexão. Assim, buscamos proporcionar à coletividade o acesso e fomento das diversas formas de expressão artística e propiciar a oportunidade de enriquecimento do repertório cultural aos munícipes”, disse.



O concurso será dividido nas categorias adulto e infanto-juvenil. Na primeira, os trabalhos deverão ser apresentados nas modalidades de pintura (acadêmica e contemporânea), desenho ou escultura. Para a infanto-juvenil com idade até 18 anos, a participação será na modalidade de desenho. “Cada participante poderá inscrever até dois trabalhos inéditos por modalidade, os quais deverão estar em perfeito estado de conservação. Todos deverão ser identificados por meio de etiquetas coladas no verso do canto superior direito e contendo o nome e técnica do artista e o título da obra”, explicou.

O transporte e a retirada das obras serão de responsabilidade do participante. “Durante o evento serão tomadas as medidas para resguardar a integridade física das obras expostas. A Secretaria de Cultura não responderá por quaisquer danos ou prejuízos que venha ocorrer à sua revelia”, esclareceu.

A exposição dos trabalhos selecionados para o XXII Salão de Artes de Mogi Guaçu acontecerá entre os dias 1º e 30 de novembro, e ficará na sala multiuso do Centro Cultural. A entrada será franca.



A comissão julgadora será formada por membros da Secretaria Municipal de Cultura formada por Maristela Bassi (professora de Educação Artística), Francisco Carlos Rodrigues (professor de Iniciação Artística) e Angélica Colombo Gonçalves Luiz (assessora técnica da pasta). A contestação do resultado será feita em até cinco dias úteis a partir da data de sua publicação.

“A Comissão Organizadora poderá desclassificar trabalhos que denotem implícita ou explicitamente, algum tipo de preconceito, conotação sexual, religiosa, político-partidária, interesses particulares ou que atentem ao pudor ou a moral pública ou privada.

Premiação

Em cada modalidade, os trabalhos vencedores receberão troféu e ajuda de custo no valor de R$ 600,00 (1º lugar), R$ 400,00 (2º) e R$ 200,00 (3º). A Secretaria Municipal de Cultura também oferecerá certificados de participação para a todos selecionados.