Xadrez relâmpago: 3ª e 4ª etapas acontecem nos dias 14 e 18 de maio

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove no sábado, 14 de maio, e quarta-feira, 18, as 3ª e 4ª etapas do Campeonato de Xadrez Relâmpago de Mogi Guaçu. A terceira etapa será realizada na escolinha de xadrez e damas do centro esportivo Juscelino Kubistchek (Ceresc), às 14h30. Já a quarta acontecerá nas dependências do Shopping Boulevard, às 19h.

No ano, ocorrerão 10 etapas decisivas para classificar os 10 melhores das categorias absoluto e sub-21 para a grande final da competição marcada para o dia 30 de novembro. Após a 1ª e 2ª etapas, o enxadrista Lucas Polezi lidera na absoluto, enquanto que Diogo Martin Chagas é o líder geral sub-21.

O técnico da equipe de xadrez de Mogi Guaçu, Wendel Assis, comentou que o objetivo é difundir e contribuir com a evolução técnica da modalidade na cidade e região, além de movimentar o rating LBX para os enxadristas guaçuanos. “O Rating LBX é um cálculo feito uma vez por mês e é o resultado da soma da variação positiva ou negativa provocada pela participação de cada jogador nos torneios homologados pela Liga Brasileira de Xadrez”, explicou.

Interessados em participar devem entrar em contato com Wendell Assis via WhatsApp pelo número (19) 99354.3118. Na mensagem deve conter nome completo e data de nascimento. As inscrições são gratuitas. O prazo de inscrição para a 3ª etapa encerra nesta sexta-feira, 13, e para a 4ª etapa na próxima segunda-feira, 16.