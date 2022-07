WhatsApp GB: Aplicativo some e deixa usuários insatisfeitos

O WhatsApp GB sumiu dos celulares de alguns usuários, a versão modificada do aplicativo oficial simplesmente desapareceu dos dispositivos, causando insatisfação e perda de dados a todos que usavam o MOD. Continue a leitura e saiba tudo a respeito deste assunto.

Os problemas com as versão modificadas do WhatsApp são recorrentes e acontecem por conta da guerra travada entre a Meta, empresa responsável pelo app oficial, e os desenvolvedores que usam o código fonte de forma ilegal para adicionar novas funcionalidades ao aplicativo.

Por essa razão não é possível encontrar o WhatsApp GB na Play Store, mas mesmo assim os usuários buscam os links externos, que são encontrados facilmente na internet, para baixar o WhatsApp GB.

Recursos extras do WhatsApp GB

O WhatsApp GB é o MOD mais famoso do WhatsApp, por isso tem o maior número de usuários, mas existem outras versões e todas oferecem as mesmas ou até mais funcionalidades que o WhatsApp GB.

Para entender melhor o motivo do WhatsApp GB ser tão popular, você precisa saber que, diferente da versão oficial, a versão modificada permite aos usuários personalizar ao seu modo o aplicativo de mensagens.

As alterações podem ser feitas nas cores da interface, nas fontes das conversas e contato, através da aplicação de temas no App ou até mesmo inibir o status “online” de sua conta. Essas funcionalidades são os principais atrativos para os usuários das versões modificadas.

O WhatsApp GB vai voltar a funcionar?

Alguns usuários afirmam que ainda conseguem utilizar o aplicativo, mas muitos outros tiveram o app simplesmente deletados dos seus smartphones, nos levando a entender que a exclusão dessa versão não aconteceu de forma geral.

Até o momento não houve nenhum pronunciamento a respeito do ocorrido, tanto a Meta, quanto o Google ainda não falaram nada sobre o assunto, mas muitos usuários que têm tentado baixar o aplicativo novamente não conseguem sequer acessar a página de download do arquivo .APK.

O sumiço do GBWhatsApp pode ser uma resposta a uma longa batalha que a empresa oficial tinha travado contra as versões modificadas, pois já haviam relatos de contas suspensas e até mesmo banidas da plataforma por conta do uso do WhatsApp GB, mas nunca a exclusão definitiva do MOD.

Quando isso ocorre os aplicativos deletados automaticamente dos dispositivos não costumam ficar disponíveis novamente, eles deixam de ser compatíveis com o celular e o usuário não consegue baixar novamente a versão modificada que utilizava anteriormente.

