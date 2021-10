WhatsApp, Facebook e Instagram ficam fora do ar nesta segunda-feira (4/10)

O serviço de mensagens WhatsApp e as redes sociais Facebook e Instagram caíram no início da tarde dessa segunda-feira (4/10).

Usuários dos serviços em diferentes partes do mundo relatam a falha, que chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. No caso do WhatsApp, tanto o aplicativo quanto a versão web não funcionam.

Ainda não há informações sobre o que causou a instabilidade. Todos os apps pertencem ao Facebook.

Aguarde mais informações