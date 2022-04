Voltado ao público infantil, “Baú de Histórias” incentiva a leitura em instituições da região

Cultivar o hábito da leitura traz uma série de benefícios que perduram ao longo da vida. A interação proporcionada ali – entre o livro, sua textura, as histórias, etc. – auxilia no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças, melhorando o vocabulário, a fala e o rendimento escolar. Em função disso, a literatura é considerada uma importante ferramenta para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo, especialmente durante o processo de formação do indivíduo.

Com esse pano de fundo, o projeto “Baú de Histórias” supre uma demanda literária com bibliotecas para suporte nas ações difusoras da literatura e oferecimento de oficinas de contação de histórias. Montado em MDF, os baús contêm gavetas, bancos, prateleiras e mesas integradas, que armazenam todo o acervo de livros, fantoches, jogos, brinquedos lúdicos e materiais pedagógicos em geral.

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, “Baú de Histórias” é realizado pelo Ministério do Turismo através da Secretaria Especial de Cultura, com produção da Incentivar e patrocínio da Renovias.

Em setembro de 2021, 15 instituições das cidades de Mogi Mirim, Mococa, Águas da Prata, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Vargem Grande do Sul, Espírito Santo do Pinhal e Mogi Guaçu já receberam seu Baú de Histórias. Durante os meses de abril e maio, outras 18 instituições de oito cidades receberão as estruturas, começando por São José do Rio Pardo. Depois o projeto passa por Mococa, Santo Antônio de Posse, Vargem Grande do Sul, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu e, por fim, em Mogi Mirim.

Em virtude do atual cenário, no momento o projeto está sendo executado por partes, como explica Ewerton Silvino, supervisor de eventos da Incentivar: “A princípio estamos entregando apenas as estruturas físicas. Mas com a expectativa de ampla vacinação e com as flexibilizações, esperamos retomar os encontros presenciais muito em breve, o que possibilitará às crianças e instituições experienciar o projeto de forma completa”.

Incentivadora do projeto nos municípios da região, a Renovias acredita no poder de transformação das comunidades através de projetos sociais, culturais e esportivos que venham a somar na construção de um mundo mais justo e com mais oportunidades. Por isso, ações como o “Baú de Histórias” são apoiadas pela concessionária. “Já entregamos dezenas de ‘Baús de Histórias’ em nossa região e é evidente a empolgação das crianças e das equipes pedagógicas. Afinal, são ferramentas como essa que oportunizam um futuro melhor para as milhares de crianças que serão beneficiadas ao longo dos próximos anos”, pontua o presidente da Renovias, Rogério Cezar Bahú.

Sobre a RENOVIAS: A Renovias Concessionária S/A administra rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. A malha viária da Renovias possui uma extensão de 345,6 quilômetros e liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca). O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Dicas de segurança nas rodovias e condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

Sobre o Ministério do Turismo: Principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts).