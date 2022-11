Vôlei encerra 46ª MEG com entrega de quadra do Camacho revitalizada

As competições da 46ª MEG (Maratona Esportiva Guaçuana) terminam nesta terça-feira, 22 de novembro, com as finais da modalidade de vôlei adaptado e indoor das categorias adulto masculina marcadas para às 19h, no Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Imóvel Pedregulhal. Antes das partidas será realizado o ato de entrega da revitalização da quadra do Camacho, às 18h30, com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti e demais autoridades municipais.

A final do vôlei adaptado será entre as equipes do Cerâmica Clube e Lagoa E.C. Já pela categoria indoor, os finalistas serão conhecidos na noite desta segunda-feira, 21 de novembro, após o fim dos confrontos semifinais entre Ohana e Cerâmica Clube e Lagoa E.C. e Espaço Liga.

Em 2022, 18 equipes confirmaram participação na 46ª MEG, competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL): Associação de Jovens Bom Jesus, Atlético Amigos/Rápido Guaçu, Atlético Ypê 8, Borússia, Brais/Alvorada, Cerâmica Clube, Escola Estadual Luiz Martini, Escola Estadual Padre Armani, Espaço Liga, F.C. Parque do Estado II, Lagoa E.C., Martinho Prado, Metralhas F.C., Ohana, São José, Sesi, União Parque do Estado e Ypê Sport Club/Ypê Pinheiros.

A cerimônia de encerramento da 46ª MEG está marcada para a quarta-feira, 23 de novembro, às 19h, no salão social do Cerâmica Clube, localizado na Rua Luiz Martini, 200, no Centro.

Revitalização

A quadra do Ginásio de Esportes José Luiz de Souza Godoy, o Velo, será entregue para uso de toda a população depois do local passar por reformas desde o mês de setembro. Os serviços foram executados pela empresa NG7 Construções Ltda e o projeto incluiu a reforma da quadra, do telhado e das instalações elétricas, além de um novo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Além das melhorias previstas em contrato, equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também executaram outros serviços, como pintura e nova iluminação.