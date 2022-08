Volei e Basquete marcaram esta quarta-feira no Campeonato Interno do Samae

Nesta quarta-feira, 24, as equipes de Vôlei e Basketball misto do Samae estiveram em quadra.

Vôlei

O time amarelo do Vôlei encararam o time azul do Samae. As partidas fizeram parte do 1º Campeonato Interno dos Funcionários do Samae, em comemoração aos 49 anos da Autarquia. A equipe amarela ficou em 1º lugar.

Equipe Amarela Equipe Azul

Manoel Andréa

Silvia Renan

Gabriel Eduardo Marcos Paulo

Rodrigo Colombo Lucas Souza

Rachelli Shindel

Pardal Eduardo Querubin

Basketball

No Basketball, a equipe Amarela literalmente atropelou a equipe Azul,. Com a vitória foi medalha de Ouro, e a equipe Azul ficou com a prata.

Time Amarelo- 1º Lugar Time Azul – 2º lugar

Manoel Eduardo Glória

Sérgio Renan

Gabriel Eduardo Marcos Paulo

Rodrigo Colombo Lucas Souza

Rachelli Eduardo Querubin