Vítima de execução era ex-GCM de Mogi Mirim

O ex-GCM Reinaldo dos Santos Rodrigues, conhecido como Policinha, de 43 anos, foi vítima de uma execução no início da tarde deste domingo, dia 9, em uma rua do Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu, numa região onde acontece a feira livre e a feira do rolo.

“Policinha” foi morto com pelo menos dois disparos no seu rosto enquanto dirigia um Corsa Classic.

Pessoas que estavam nas casas ouviram um grande barulho. Ao saírem, viram o carro ainda ligado encostado em um Fiat Uno que estava estacionado. O Classic estava acelerado, já com a vítima sem vida ao volante.

Não se sabe quem matou Policinha, se simplesmente surgiu ao lado do carro a pé ou em uma moto, o que é mais provável. Uma cápsula deflagrada foi localizada na rua, próxima ao carro.

Policinha ingressou na Guarda Civil Municipal de Mogi Mirim em 1995, durante a administração do prefeito Jamil Bacar (1993-1996). Em 2004 foi alvo de um processo administrativo e desligado da corporação.

A polícia descarta a hipótese de tentativa de roubo ou qualquer outro motivo, das as evidências levantadas no local do crime.