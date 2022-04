Vigilância Epidemiológica registra mais 71 casos de dengue na cidade

A Vigilância Epidemiológica (VE) confirmou mais 71 casos de dengue em moradores de Mogi Guaçu. O aumento no número de casos da doença causado pelo mosquito Aedes aegypti consta do relatório epidemiológico do órgão de saúde referente a semana de 29 de março a 4 de abril. Agora, a cidade registra 269 casos no total.

A enfermeira da VE, Thatiana de Faria Póvoa, comentou que o aumento dos casos é preocupante e alerta para que a população fique atenta e reforce os cuidados e prevenção contra o mosquito. “O combate da doença depende de uma ação conjunta entre o Poder Público e a população. Os cuidados básicos de prevenção precisam ser constantes ao longo de todo ano e reforçados, especialmente, neste momento de transmissão da doença”, enfatizou.

Segundo ela, eliminar os locais que possam acumular água ainda é a melhor maneira de prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. “Descartar corretamente o lixo, manter piscinas e calhas limpas e não acumular entulho. São ações que precisam virar rotina. Não esquecer também os objetos maiores, como as caixas d’água que precisam ser tampadas”, ressaltou.

Thatiana Póvoa contou que as ações de combate à dengue e a proliferação do mosquito têm sido intensificadas em todas as regiões. “Nossos agentes de saúde veem realizando visitas casa a casa e, assim, estão conseguindo demarcar os territórios com o maior número de casos”, disse.

A enfermeira explicou que a VE irá reiniciar os serviços de pulverização doméstica. “Até o momento, estamos conseguindo pulverizar as ruas de alguns bairros do munícipio e juntamente estamos reforçando os cuidados primordiais com o descarte do lixo”, comentou.

Sintomas

A primeira manifestação dos sintomas da dengue é a febre alta que permanece por vários dias, associada à dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos. “Manchas pelo corpo estão presentes em 50% dos casos podendo atingir face, tronco, braços e pernas. Perda de apetite, náuseas e vômitos também podem estar presentes”, explicou Thatiana Póvoa.

Ela orienta que quem apresentar os sintomas da doença devem procurar atendimento em um posto de saúde mais próximo de sua residência.

DICAS

Combate ao Aedes aegypti

Verificar se a caixa d’água está bem tampada

Deixar as lixeiras bem fechadas

Colocar areia nos pratos de plantas

Recolher e acondicionar o lixo do quintal

Limpar as calhas

Cobrir piscinas

Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

Limpar a bandeja externa da geladeira

Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação

Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

Cobrir bem a cisterna

Cobrir bem todos os reservatórios de água

Prevenção das doenças e cuidados com a família

Utilize repelente

Cubra a maior parte do corpo com roupas claras quando possível

Coloque telas em janelas e portas

O mosquito possui hábitos diurnos, sobretudo, ao amanhecer e ao entardecer

É importante reforçar a atenção nesse período, pois o mosquito é oportunista e pode picar à noite também