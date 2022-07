Vigilância Epidemiológica registra 43 casos de dengue em uma semana

A Vigilância Epidemiológica (VE) confirmou mais 43 casos de dengue em moradores de Mogi Guaçu durante uma semana. No mesmo período também houve a notificação de 275 casos suspeitos. O aumento dos casos consta do relatório epidemiológico referente ao período de 1º a 7 de julho. Até o momento, a cidade registra 2.316 casos no total.

O maior índice da doença, causada pelo mosquito Aedes aegypti, se concentra nos bairros do Jardim Ypê II, com 487 casos, Jardim Ypê Pinheiro com 103 casos e Jardim Novo I, com 162, totalizando 752 casos confirmados na região da Zona Norte. A Zona Leste também apresenta números altos com 491 casos confirmados sendo: 236 (Jardim Zaniboni I), 135 (Jardim Fantinato II) e 120 (Jardim Chaparral). Após, está a região central com 150 casos confirmados.

A bióloga da VE, Cristiana Monteiro Ferraz, contou que as ações de combate à doença continuam, como panfletagem, visitas de casa em casa para eliminar possíveis criadouros do mosquito e também a nebulização. “A dengue começa em um pequeno lugar que junta água. Se o cidadão em sua casa não tiver nada que possa parar água, não precisaremos de inseticida nem de hospital e ninguém vai ficar doente. Verifique sua casa e elimine os criadouros”, alertou.

Nos dias 12, 13 e 14 de julho, a Vigilância Epidemiológica realizará nebulização na região do Zaniboni II. “Eliminar os locais que possam acumular água ainda é a melhor maneira de prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como manter piscinas e calhas limpas e não acumular entulho. Ações como essas precisam virar rotina”, ressaltou.