Vigilância Epidemiológica realiza nebulização no Jardim Novo II

A Vigilância Epidemiológica (VE) inicia a nebulização para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, no Jardim Novo II. A ação será feita durante três dias: segunda-feira, 18 de abril, terça-feira, 19, e quarta-feira, 20, a partir das 18h. Mogi Guaçu registra 472 casos de dengue desde janeiro de 2022.

O trabalho é executado com a máquina de fumacê, que espalha um inseticida diluído em água A nebulização é a borrifação do veneno que combate o Aedes aegypti. A orientação é para que a população elimine qualquer material que possa acumular água e se tornar um criadouro do mosquito da dengue, sendo este um serviço importante para a eliminação de criadouros do mosquito.

Números

Na última semana, a Vigilância Epidemiológica confirmou mais 71 casos positivos de dengue na cidade. Segundo dados da VE, a maior incidência da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti encontra-se nos bairros do Jardim Ypê II, com 149 casos, e Jardim Novo II, com 52, totalizando 172 casos na região da Zona Norte.

A Zona Leste é a segunda área que apresenta números também preocupantes com 103 casos confirmados sendo: 52 (Jardim Zaniboni I), 44 (Jardim Fantinato II), e 27 (Jardim Chaparral). Na sequência, está a região central com 31 casos confirmados.

“Descartar corretamente o lixo, manter piscinas e calhas limpas, não acumular entulho são atitudes que precisam virar rotina. Não esquecer também os objetos maiores, como as caixas d’água, que precisam ser tampadas”, ressaltou a bióloga da VE, Cristiana Monteiro Ferraz.

Prevenção e controle da dengue, chikungunya e zika

Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água;

Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água;

Manter caixas d’água bem fechadas;

Remover galhos e folhas de calhas;

Não deixar água acumulada sobre a laje;

Manter calhas sempre limpas;

Deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo;

Limpar semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia;

Tampar as lixeiras;

Limpar os ralos e colocar tela.