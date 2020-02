A Vigilância Epidemiológica fará mais uma nebulização na cidade para controlar o número de casos de dengue. As ações serão realizadas na quinta e sexta-feira, dia 20 e 21 de fevereiro.

Os locais que serão nebulizados são parte do Jardim Guaçu-Mirim, Condomínio Araucária, Colina Verde, do Bosque e parte do Jardim Cristina. Foram escolhidos bairros próximos a divisa com Mogi Mirim, pois é onde existe maior incidência da doença.