Vigilância confirma 350 casos de dengue em Mogi Guaçu

A Vigilância Epidemiológica (VE) divulgou nesta quinta-feira, dia 5, novos dados sobre casos de dengue. Mogi Guaçu está em estado de alerta devido ao aumento no número de casos da doença em 2020.

Só neste ano foram feitas 1.077 notificações, com 350 casos confirmados, 114 pessoas ainda aguardando resultados e 613 casos negativos. O Jardim Guaçu-Mirim continua sendo a região mais afetada, com 60 confirmações da doença.

A VE fez aplicação de inseticida nos bairros desta região para frear o aumento no número de casos e nos próximos dias realizará mais uma etapa de nebulização da área. Entretanto, os moradores devem continuar cuidando de seu quintal e evitando deixar objetos que acumulem água, especialmente neste período chuvoso.

Martinho Prado Júnior e o Centro de Saúde são outros pontos afetados pelo mosquito com 37 casos confirmados. Mogi Mirim lidera a lista de casos importados com 25 casos confirmados e 76 notificações no total.

O morador que apresentar sintomas como febre, dores musculares, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas ao longo do corpo deve procurar imediatamente o posto de saúde mais perto de sua residência para realizar o exame de sangue. Evite se automedicar, pois pode agravar os sintomas do infectado e tornar sua recuperação complicada.