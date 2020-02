(Vídeo) PM age rápido e assaltante é preso após duplo roubo

Um assaltante foi preso na noites desta segunda-feira (03) após roubar um comércio e logo após roubar um veículo no Jardim São Francisco.

Os PMs Zerneri e Alan que apresentaram a ocorrência na Central de Polícia Judiciária contaram que estavam em patrulhamento pela região dos fatos, quando a informação de um assalto em um comércio pelo Jardim São Francisco e logo na sequência outro assalto a um Ford EcoEsport nas proximidades foi transmitida pelo COPOM via rádio.

De imediato, os PMs já visualizaram o veículo roubado pelo pátio do Posto Querubins, na Avenida das Torres e abordaram um dos suspeitos dentro do veículo.

Foi constatado que o ocupante do veículo é Otávio Augusto Raimundo Savoli, 20 anos, ele é morador da cidade mineira de Alfenas e acabou confessando o roubo, mesmo tendo dado nome falso, o de seu irmão menor de idade. Nenhuma arma de fogo foi apreendida com ele, no entanto, a vítima, que teve o veículo roubado disser ter visto uma.

Dentro do veículo foi encontrado o dinheiro roubado do comércio, a camisa azul usada pelo criminoso para cobrir o rosto. O comparsa do meliante já foi identificado, ele não foi localizado, mas sabe se que também é da cidade de Alfenas.

Otávio autuado e preso pelo crime de roubo e bens devolvidos para as vítimas.

Veja o vídeo do assalto gravado pelo sistema de monitoramento do comércio, o meliante que usava camisa azul no rosto foi preso, o comparsa se evadiu.