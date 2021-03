(Vídeo) Motorista fica gravemente ferido após capotamento em Martinho Prado

Foi por volta das 20h30 desta quinta-feira (04), o condutor do GM Corsa, verde, placas de Mogi Guaçu, 39 anos, seguia sentido o Martinho Prado quando poucos metros antes de chegar no trevo que da acesso ao Distrito, perdeu o controle do veículo, invadiu o acostamento e acabou capotando, ele estava sozinho no carro.

Populares acionaram a ambulância municipal que fica no Distrito e após prestarem os primeiros socorros o conduziram para a Santa Casa de Mogi Guaçu, onde foi operado com fratura exposta em um dos braços.

Os GCM Láercio e Mizael apoiaram no local até a chegada da Patrulha Rural da Polícia Militar, os Cabos Teodoro e Roque elaboraram o boletim de ocorrência, documentação em dia, o veículo foi liberado no local para familiares da vítima, condutor vítima sem habilitação.

Veja vídeos do momento que a vítima recebia atendimento: