Vídeo explica como dar entrada no “Seguro Desemprego” pelo celular

Neste sistema online, o trabalhador por dar entrada no SD (Seguro Desemprego) e também consultar vagas de emprego pelo IMO (Intermediação de Mão de Obra). O aplicativo pode ser adquirido de maneira gratuita na loja de aplicativos do celular.

A liberação do seguro desemprego será automática, desde que todos os dados estejam corretos. Porém, as datas de recebimento e valores não aparecem no aplicativo e para ter as informações completas, o solicitante do serviço deve procurar o PAT.

O posto também está atendendo após agendamento, mas dará prioridade àqueles que tem tido dificuldade em dar entrada no seguro desemprego. Os atendimentos presenciais serão realizados somente às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 16h.

Já em relação à IMO, o acesso ao cadastro do trabalhador é completo, no entanto, somente vagas no perfil do candidato aparecerão no aplicativo. Para mais informações e para agendar um horário, ligue (19) 3841-7326.

Veja o vídeo explicativo de como dar entrada facilmente no seguro desemprego pelo celular.