Vice-prefeito se reúne com Secretário Estadual por mais investimentos para Mogi Guaçu

O vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e o presidente do PSDB de Mogi Guaçu, Fábio Aparecido Luduvirge Fileti, encontraram-se com o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, na tarde desta terça-feira, dia 2 de fevereiro. O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e teve por objetivo o estreitamento de relações com o município e a solicitação de recursos para investimentos nas áreas de saúde, segurança pública e infraestrutura.

Entre as demandas apresentadas estão verbas para aquisição de duas novas ambulâncias básicas, com atendimento imediatamente confirmado por Vinholi.

“Tivemos uma conversa bastante positiva para nossa cidade uma vez que o secretário demonstrou que o Governo do PSDB irá ajudar nossa cidade na implementação das pautas apresentadas”, destacou o vice-prefeito.

Segundo ele, Marco Vinholi prontificou-se em ajudar com rapidez na conquista dos repasses financeiros reivindicados, que dão conta ainda de obras de recapeamento asfáltico e de implementação de sistema de videomonitoramento.

Durante o encontro, Tuckumantel explicou que Mogi Guaçu é uma das poucas cidades da região que ainda não dispõe desta tecnologia para monitoramento por vídeo de acessos, parques, praças e vias, tão necessário para o patrulhamento das forças policiais na prevenção de crimes e amparo dos cidadãos guaçuanos, além da elucidação de delitos.

O secretário estadual garantiu que incluirá o município no programa Cidade Digital, que promove a inclusão tecnológica nos municípios, tendo como foco a melhoria da qualidade dos serviços por meio da instalação de redes, pontos públicos de acesso à internet e dos sistemas de gestão pública de segurança.

“Quando conseguirmos essa inclusão, o Cidade Digital virá diretamente ao encontro do nosso projeto municipal, principalmente, porque o Estado tem uma dívida conosco em decorrência da construção da Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu”, destacou o vice-prefeito.

Compensação

De acordo com Tuckumantel, a vinda do presídio afetou o município nos setores de saúde, atendimento social e até mesmo no andamento de execução de processos da Vara Criminal do Fórum de Mogi Guaçu. Cerca de R$ 70 milhões foram gastos na construção da unidade prisional, inaugurada em 25 de maio de 2015.

“Já faz cinco anos que a Penitenciária Feminina está instalada na cidade, sem que houvesse, desde então, qualquer contrapartida por parte do Governo do Estado no sentido de atenuar os impactos financeiros e de serviços causados pela criação deste complexo prisional, sobretudo nas áreas de saúde e segurança pública”, explicou.

Em razão disso, ele solicitou ainda ao Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional a viabilização da construção da sede própria do 26º Batalhão de Polícia Militar de Mogi Guaçu, considerando que o serviço de segurança pública é uma competência do Estado.

Neste momento, Marco Vinholi ligou para o Secretário Executivo da Polícia Militar, Coronel Álvaro Camilo, pedindo a celeridade nesse processo de empenho para que o projeto guaçuano possa ser retomado. A nova sede da Polícia Militar local já tem área para ser construída nas proximidades da instituição do Serviço Social da Indústria (SESI), no Jardim Zaniboni I.