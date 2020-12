Viadutos construídos pelo Governo Federal são inaugurados

A Prefeitura de Mogi Guaçu inaugurou na manhã da última sexta-feira (18), os dois viadutos construídos sobre o ramal ferroviário que corta a cidade. Os investimentos são de mais de R$ 10 milhões do Governo Federal, sem contrapartida do Município.

Um dos viadutos está disputado na Avenida Emília Marchi Martini, proporcionando maior fluidez no trânsito, uma vez que o novo dispositivo está situado ao lado do viaduto já existente, que também foi reformado.

O outro viaduto está situado na Rua Vilobaldo Vilas Boas, no Jardim Novo II, ao lado do Sesi, garantindo mais qualidade de vida aos moradores e usuários deste sistema de mobilidade urbana.

O deputado federal Márcio Alvino participou da solenidade. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo aporte de mais de R$ 10 milhões do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) à cidade, juntamente com o vice-prefeito Daniel Rossi.

Além deles, participaram do ato o prefeito Walter Caveanha, secretários municipais e os vereadores Thomaz de Oliveira Caveanha e Luiz Zanco. As obras foram entregues com mais de nove meses de antecedência do prazo previsto pelo Governo Federal.