Vermelho vence enquete para nova pintura da Ponte de Ferro da Avenida dos Trabalhadores

A revitalização da pintura da Ponte de Ferro da Avenida dos Trabalhadores será feita em vermelho. A cor foi escolhida em enquete realizada pela Prefeitura entre a manhã de quinta-feira, 27 de maio, e o fim da noite de sábado, 30.

Disponível durante todo esse período no Facebook do município, a votação marcou 3.963 curtidas pelo vermelho, com outras 664 em compartilhamentos. A segunda opção, a cor vinho, recebeu 1.970 interações na publicação original com 231 outras em compartilhamentos.

Ao todo, segundo informações disponibilizadas pela ferramenta, 55.112 pessoas foram alcançadas pela enquete, com mais de 9,2 mil reações, comentários e compartilhamentos.

Além do Facebook, internautas puderam manifestar sua preferência também através do Instagram, das 8h de sexta-feira, dia 28, às 8h de sábado. A publicação alcançou, em 24 horas, 5.704 pessoas, com 54% dos votos no vermelho e 46% na cor vinho.

O trabalho, que deverá acontecer já nas próximas semanas, será feito sem custos ao município por meio de parceria com a iniciativa privada. A tinta será doada pela fabricante Brasilux e a mão de obra cedida pela empresa Guaçu Tintas.

“Temos procurado trabalhar sempre que possível, desde o início do nosso governo, com o apoio da iniciativa privada. Em parceria com empresas que querem contribuir com esse novo momento e com o desenvolvimento de Mogi Guaçu”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Esse envolvimento coletivo é muito importante. Bom para a cidade. E um sinal de que há confiança, por parte das empresas, no trabalho que estamos procurando fazer”.