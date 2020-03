Vereadores questionam Secretário sobre aumento de empreendimentos imobiliários e suas contrapartidas

O secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Luiz Henrique Bueno Cardoso, participou da sessão de Câmara na noite de segunda-feira, 2, onde tirou todas as dúvidas dos vereadores sobre projetos e autorizações da Prefeitura.

O secretário foi sabatinado por cerca de duas horas e respondeu a todos os questionamentos. Falou de questões pertinentes à sua área e ainda esclareceu as diretrizes que são adotadas na aprovação de loteamentos e empreendimentos habitacionais.

O secretário informou que no perímetro urbano de Mogi Guaçu foram aprovados 17 loteamentos, com 6.393 lotes e, em Martinho Prado Júnior, foram aprovados três loteamentos com 511 lotes, totalizando 6.904 lotes.

Com relação a prédios e apartamentos, foram aprovados 46 prédios de quatro andares, duas unidades de oito andares, duas unidades de 11 andares, três unidades de 13 andares e 17 unidades de 15 andares, totalizando 70 torres e 2.886 apartamentos.

Questionado sobre contra partidas oferecidas pelos empresários ao município pelos serviços que serão prestados pelo poder público nestas novas áreas, Luiz Henrique disse que em alguns casos é pouco mesmo, mas que não pode inviabilizar o negócio pedindo algo que o empreendedor não consegue oferecer devido ao preço dos imóveis, que na maioria das vezes se enquadram para compradores oriundos de programas do Minha Casa Minha Vida.