Vereadores denunciam falta de atendimento médico na Saúde até outubro

Na sessão de câmara desta segunda (31), os Vereadores Guilherme da Farmácia e Jéferson Luís fizeram duras críticas direcionadas para a Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu, a qual informou recentemente que os atendimentos médicos na rede de saúde só voltará a atender pacientes a partir de outubro, um absurdo, um crime cometido contra a população que necessita de consultas, tratamentos e cirurgias emergenciais, confira no vídeo abaixo:

Guilherme da Farmácia

Jéferson Luís

O Vereador Natalino Toni Silva questionou também a compra de 6 mil sacos para cadáver, ou para vítimas do Covid-19 a custo de R$ 3 mil reais, sendo que a cidade contabiliza cerca de 60 óbitos comprovados de estarem contaminados com o vírus chinês Covid-19 em quase seis meses de quarentena. Veja a fala do vereador no vídeo abaixo:

Natalino Silva