Vereadores denunciam falta de atendimento da Saúde e cobram prestação de contas dos R$ 23 milhões recebidos

Na sessão de câmara realizada nesta terça (08) presidida pelo Vereador Rodrigo Falsetti, o assunto mais discutido pelos Vereadores foi a prestação de serviço de Saúde pela Prefeitura de Mogi Guaçu, não faltou denúncia e cobranças por parte da maiorias edis.

O Vereador Guilherme da Farmácia teve um requerimento aprovado, o qual cobra explicação sobre a falta de médicos para atendimento público no PPA da zona leste (Jardim Novo II). O Vereador esteve no PPA no domingo (06) a pedido de pacientes que esperavam por muitas horas sem atendimento devido a falta de médico, veja a fala de Guilherme no vídeo abaixo:

O Vereador Fabinho Documentos teceu duras críticas para a Secretaria de Saúde, falou sobre os cinco anos enrolando a população para entregar a UPA Santa Marta e a falta de irresponsabilidade em colocar á disposição da população apenas um médico, confira no vídeo abaixo:

O Vereador Jéferson Luís ainda falou sobre a falta de atendimento para pacientes com diversos problemas que não são covid-19, “virou uma desculpa para deixar de atender a população”, disse ele, confira no vídeo abaixo:

DENUNCIA

O Vereador Fabinho vai apurar a falta de alimentação e materiais de segurança e higiene para os funcionários do Hospital Municipal, ele ainda falou sobre as cirurgias eletivas desmarcadas pela Secretaria de Saúde. Fabinho falou sobre os 30 leitos fechados na UPA do Santa Marta e os leitos alugados no Ginásio Ari Marchiori (zona sul) para atender como hospital de Campanha. Veja o vídeo abaixo:

O Vereador Jéferson Luís voltou a cobrar as prestação de contas por parte da Prefeitura sobre os R$ 23 milhões recebidos via Governo Estadual e Federal no combate ao Corona vírus. “A Prefeitura não informou aonde foi investido este dinheiro, na Saúde não está, não tem UPA, não tem remédio, não tem atendimento, não tem valorização para os funcionários da saúde, aonde está?” disse ele, confira no vídeo abaixo:

O Vereador Guilherme da Farmácia informou também que será protocolado nesta quarta (09) uma representação no Ministério Público pedindo a intervenção do Promotor de Justiça com relação ao não atendimento à população no Centro Médico de Especialidades e Postos de Saúde da Família, confira no vídeo abaixo:

O Vereador Luís Zanco Neto falou em nome da Administração Municipal e explanou sobre o acordo que a a Prefeitura fez com a Santa Casa para atender as cirurgias eletivas da Saúde Pública e o Hospital Municipal cuidaria especificamente de casos do covid-19, veja no vídeo abaixo: