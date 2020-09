Vereadores debatem sobre possível suspensão de UNIMED para funcionários públicos

Na sessão de câmara desta segunda-feira (21), os Vereadores aprovaram o requerimento (Veja o Requerimento na íntegra clicando aqui) do Vereador Fabinho Documentos e Natalino Silva sobre as suspeitas de que o contrato da Administração Walter Caveanha/Daniel Rossi com a Unimed, o qual atende os cerca de 4.500 funcionários e familiares sofreu andamentos que podem interromper os serviços prestados para a categoria.

A informação é de que o contrato não poderá ser renovado com a UNIMED cumprindo determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que poderia acarretar a suspensão dos serviços da Unimed para os servidores como já aconteceu em 2012, quando o ex Prefeito Dr. Paulinho, hoje apoiador da chapa Daniel Rossi/Dr. Dênis, não conseguiu arcar com o compromisso com a Unimed causando suspenção dos serviços de outubro de 2012 á janeiro de 2013, situação que só foi resolvida pelo Prefeito Walter Caveanha.

Fabinho disse suspeitar que a situação que aconteceu em 2012 pode se repetir, ficando na mão do próximo Prefeito que assume em 2021, ou seja, a mesma história de 2012/2013.

Durante a sessão, surgiu a informação de que o contrato que geralmente é renovado anualmente, teria sido renovado apenas para seis meses, ou seja, até Novembro de 202o, fato este que se comprovado gera suspeita de que a atual administração deixaria para o próximo prefeito uma conta que não se pode pagar, devido a queda no orçamento municipal para o ano de 2021.

A Administração tem 15 dias para responder as perguntas feita no requerimento aprovado, o qual pede informações exatas sobre a situação do contrato Prefeitura de Mogi Guaçu/Unimed.

Veja no vídeo abaixo as fala dos Vereadores Fabinho Documentos, Natalino Silva, Jéferson Luís, Guilherme da Farmácia, Luís Zanco da Farmácia e Thomas Caveanha sobre o assunto.