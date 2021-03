Vereadores de Mogi Guaçu tem pauta positiva junto ao Ministério da Saúde

Integrando comitiva de lideranças da região que visitaram Brasília neste último dia 18 de março, os Vereadores Guilherme de Souza Campos e Dr. Fernando Marcondes, representando a Câmara Municipal de Mogi Guaçu, em audiência no Ministério de Estado da Saúde, viabilizaram importantes demandas em prol de nossa comunidade.

A proposta de prorrogação da ampliação de 10 novos leitos para utilização na UTI do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, no valor de R$ 480 mil, foi ratificada pelos representantes do Ministério da Saúde.

Outra demanda encaminhada junto ao Ministério da Saúde, consiste na reabilitação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Santa Marta, que foi para parecer no último dia 05 de março e pedimos agilidade nesse quesito, a previsão é que logo tenhamos esse resultado e estamos confiantes de que seja favorável.

Reivindicamos, ainda, junto ao Ministro da Saúde a liberação de aproximadamente 800 mil reais resultante em cotas do Fundo Municipal de Saúde (FMS) que está autorizado para ser utilizado no combate a pandemia do Covid-19 e essa informação já repassamos a Secretaria de Saúde na pessoa do dr. Guilherme Barbosa, conforme preconizado pela Lei Federal nº 172/2020, com compromisso de liberação firmado por parte dos órgãos competentes daquele Ministério.

Discorremos sobre emendas parlamentares em tramitação, liberação de vacinas para imunização da população de Mogi Guaçu contra a COVID-19 e construção futura de um Hospital Regional para atender as populações de Mogi Guaçu, Moji Mirim, Conchal, Itapira e Estiva Gerbi.

Na área da segurança pública, intermediamos junto aos representantes do Ministério da Justiça, com vistas a liberação de recursos financeiros para contemplar a implantação de VIDEO MONITORAMENTO no município, demanda antiga das autoridades e da população de Mogi Guaçu.