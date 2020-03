Vereadores cobram medidas do Executivo para ajudar população carente e pequenos empresários

Nesta segunda-feira (23) aconteceu mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal, no entanto, o Presidente Rodrigo Falsetti decretou a suspenção de todos as atividades por 15 dias, podendo ser interrompido ou prorrogado.

Todas as atividades presenciais, como sessão, reuniões e audiências serão adiadas, dispensando os servidores para permanecer em casa, em regime de teletrabalho e “home office”, exceto para a prestação de serviços essenciais.

O Ministério da Saúde incentiva que não haja aglomeração de pessoas, razão que fez o presidente da Câmara, presidente Rodrigo Falsetti, a editar ato da Mesa com duração de 15 dias.

A Pauta

Os Vereadores foram unânimes em aprovar em Regime de Urgência, Decreto encaminhado pelo Poder Executivo reconhecendo estado de calamidade pública no município até 31 de dezembro de 2020, em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19) em todo o mundo.

Tema Livre

O Vereador Jéferson Luís foi enfático ao cobrar do Executivo medidas que possam ajudar a população. Isentar taxa de água, intermediar junto a concessionária de energia isenção os domicílios que se enquadrem como baixa renda para os próximos 90 dias. E também isenção pelo mesmo período de ISSQN para os profissionais autônomos, que tenha em seu ramo de atividade impossibilidade de trabalhar. Isenção taxa de licença e localização de TLLPE para os comerciantes que igualmente são prejudicados. O Vereador Fabinho Documentos, Guilherme da Farmácia e Luciano da Saúde também falaram em apoio as palavras de Jéferson.

Veja a fala do Vereador Jéferson Luís abaixo:

O Vereador Luciano da Saúde, que além de Parlamentar e Funcionário Público da Prefeitura usou a tribuna para falar sobre as medidas que a Secretaria de Saúde está tomando como prevenção contra a pandemia de Coronavírus que pode atingir a cidade e o que ainda está no planejamento da pasta, confira no vídeo abaixo as palavras do Edil:

Já o Vereador Fabinho Documentos entende que é o momento de colocar o UPA do Jardim Santa Marta para atendimento à população que será vitimada pela pandemia. Veja a fala dele no vídeo abaixo:

O Presidente Rodrigo Falsetti falou em apoio aos funcionários públicos, ele pediu ao Executivo que dispense os funcionários públicos que estão no grupo de risco e que estão em órgãos fechados ao atendimento á população. Veja a fala do presidente: