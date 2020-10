Vereadores alertam sobre R$ 195 milhões em dívidas que serão deixadas pela Gestão Caveanha/Daniel Rossi para a próxima gestão

Os Vereadores Fabinho Documentos, Guilherme da Farmácia, Jéferson Luís e Natalino Silva alertaram a população sobre o Projeto de Lei 059/2020 que estima a receita e fixa as despesas do Município para o ano de 2021. O projeto entra em votação em 20 dias. O alerta é referente as dívidas a serem pagas e que serão deixadas pela Gestão Walter Caveanha/Daniel Rossi para o próximo prefeito. Cerca de R$ 195 milhões é o montante estimado a ser pago em curto, médio e longo prazo pela próxima gestão.

O Vereador Fabinho Documentos enfatizou que a dívida a ser deixada pela gestão Walter Caveanha/Daniel Rossi é maior do que a herdade pela Gestão Dr. Paulinho/Marçal em 2012 que na época beirou os R$ 140 milhões.

Confira no vídeo abaixo um resumo de 35 minutos da fala dos vereadores citados referente ao seríssimo assunto, lembrando que o Vereador Luís Zanco foi único a falar em defesa da atual Administração, confira na íntegra: