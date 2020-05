Vereador Rodrigo Falsetti critica Prefeitura por cancelar repasse financeiro para a APAE

A crítica se deu na tribuna da última sessão (27/04), Rodrigo Falsetti que é Presidente da Câmara Municipal informou que a Prefeitura emitiu um ofício cancelando o aporte financeiro para a APAE por tempo indeterminado.

Para Rodrigo Falsetti, a falta do repasse financeiro causa prejuízo aos alunos especiais assistido pela entidade. Confira o discurso do Vereador no vídeo abaixo:

Veja o que mais aconteceu na sessão de câmara:

Requerimentos

Todos os Requerimentos apreciados na Sessão podem ser lidos aqui, clicando em Matérias do Expediente. Os com pedidos de informação foram os seguintes, todos aprovados:

REQUERIMENTO Nº83/2020 – autor Vereador Natalino Tony Silva (REDE) – Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal sobre substituição de luminárias nas vias públicas da cidade.

REQUERIMENTO Nº84/2020 – autor Vereador Luiz Carlos Nogueira, o Carlos Kapa (PSD) – Requer informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre execução de Emendas Impositivas constantes da Lei 5.196/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019.

REQUERIMENTO Nº86/2020 – autor Vereador Rodrigo Falsetti (PTB) – Requer informações ao Chefe do Poder Executivo Municipal relacionadas a ponte localizada na estrada rural entre o bairro Chácaras Alvorada e o Distrito de Martinho Prado Jr.

REQUERIMENTO Nº87/2020 – autor Vereador Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (PSD) – Requer informações ao Exmo Prefeito Municipal, sobre construção de ponte sobre o córrego do Vasco, Estrada Vicinal Governador Almino Affonso, que demanda o Distrito de Martinho Prado.

REQUERIMENTO Nº88/2020 – autor Vereador Jéferson Luís da Silva (PROS) – Requer informações ao Chefe do Executivo Municipal sobre execução de Emendas Impositivas constantes da Lei 5.196/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019.

Ordem do Dia

Foi votado o Projeto de Lei nº8/2020, de autoria do Vereador Natalino Tony Silva (REDE), que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Mogi Guaçu o dia Municipal do Empreendedorismo Feminino e dá outras providências. Aprovado, segue para a sanção do Prefeito.

Próxima Sessão Ordinária

A próxima Sessão Ordinária ocorrerá dia 04 de maio, segunda-feira, às 19 horas, no Plenário da Câmara e apesar de não estar aberto ao público, será transmitida pelo Youtube no Canal da Câmara Municipal.