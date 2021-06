Vereador Luís Zanco pede bom senso na fiscalização das restrições no comércio

A fala do Vereador Luís Zanco da Farmácia foi na sessão de câmara desta segunda (28), o questionamento foi em relação a rígida fiscalização em bares e restaurantes, que como os supermercados tem que fechar as portas as 19h00 de acordo como decreto municipal de contenção da disseminação do vírus chinês.

Para Luís, o trabalho da GCM vem sendo de suma importância, no entanto, ele discorda em algumas medidas, como por exemplo, bares e restaurantes recebem dura fiscalização as 19h00, tendo que encerrar as atividades as pressas, mesmo que ainda haja pessoas consumindo dentro do recinto, o mesmo não acontece em supermercados, consumidores continuam comprando dentro dos supermercados após as 19h00 e não são incomodados, comerciantes alegam que os grandes supermercados ficam muitas vezes até as 21h00, ao contrários de consumidores e frequentadores de bares e restaurantes, que em alguns casos são até mesmo apressados a saírem do local.

O Vereador pediu para que o novo decreto que deverá valer a partir do dia 01 de Julho até o dia 7 seja mais claro neste aspecto afim de que não se cometa injustiça ou privilegie este ou aquele, isto devera acontecer, pois o Prefeito Rodrigo Falsetti tem olhado com carinho neste sentido.

Confira na íntegra a fala do Vereador Luís Zanco sobre o assunto: