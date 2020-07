Nesta quarta-feira, 08 de julho, o Vereador da cidade de Mogi Guaçu Luciano Vieira, o Luciano da Saúde, teve alta depois de passar 21 dias internado e oito dias entubado, no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu.

Com 48 anos, ele deu entrada no Hospital no dia 18 de junho, depois de testar positivo para COVID-19 e ter pioras no quadro.

Veja o vídeo: