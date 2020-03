Vereador Guilherme critica e quer explicações sobre falta de funcionários que prejudicam o atendimento no Posto de Saúde do Centro

A falta de funcionários está prejudicando os serviços prestados para a população no Posto de Saúde do Centro, que fica na Rua Isalino Lealdini, Centro. O fato fez com que o Vereador Guilherme da Farmácia apresentasse um requerimento endereçado ao Poder Executivo pedindo explicações do por quê chegou a tal situação.

Guilherme disse que a farmácia que entrega medicamentos de graça, principalmente para pacientes de baixa renda está ficando com as portas fechadas, deixando na mão os usuários, principalmente os mais carentes.

Confira no vídeo abaixo a explicação feita pelo Vereador Guilherme na tribuna da Câmara na sessão desta segunda. Dia (16).

O Vereador Luciano da Saúde usou a tribuna logo na sequência para explicar que a situação está prestes a ser solucionada, vaja no vídeo abaixo.

Até mesmo o Vereador Luís Zanco da Farmácia, nome forte da base aliada do Prefeito Walter Caveanha soltou o verbo, criticando a gestão pratica pela Administração Municipal com relação ao fechamento da farmácia do posto devido a falta de funcionários, veja o vídeo abaixo com a fala do edil.