Vereador Fabinho esclarece impasse entre Caixa, Prefeitura e Câmara no caso dos R$ 29 milhões de empréstimos bloqueados

A Prefeitura de Mogi Guaçu divulgou em suas redes socais que a Caixa Econômica Federal deu prazo de 45 dias para seja aprovado pela Câmara Municipal a alteração em contrato já assinado no final de 2018. O contrato contemplou com R$ 29 milhões em empréstimo para o município, dinheiro que será usado para obras de mobilidade urbana, entre elas, pontes sobre o rio Mogi Guaçu, uma na Avenida dos Trabalhadores e outra na Avenida Brasil.

Parte das obras já foram iniciadas e parte do dinheiro também já foram repassados para a Prefeitura, no entanto, a Caixa pausou o repasse, ela quer que a Prefeitura dê como garantias de pagamento um dinheiro que vem para a cidade todo ano via Fundo Nacional dos Município, segundo apurado, cerca de R$ 12 milhões/ano.

Esta alteração no contrato entre Caixa e Prefeitura depende da aprovação da Câmara Municipal. Os vereadores que já aprovaram o projeto inicial em 2018 alegam que a Caixa tem que cumprir o que já foi assinado e que esta alteração em contrato tem que ser questionado pela Prefeitura na Justiça.

Por isso foi aberto uma CEI e o relator Vereador Fabinho Documentos em entrevista para o Canal Mogi Play explica detalhadamente a situação, assista: