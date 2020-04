Vereador Fabinho culpa Prefeitura por problemas em contratos que vão atrasar construção de pontes

O Vereador Fabinho Documentos disse na tribuna da câmara na sessão desta quarta (21) que o Legislativo Guaçuano não tem culpa dos erros cometidos nos contratos entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal sobre o impasse que pode atrasar o começo das obras de construção de duas pontes sobre o Rio Mogi Guaçu, uma na Avenida Brasil e outra na Avenida Trabalhadores.

A prefeitura emitiu nota a imprensa na semana passada informando terá início nos próximos dias a construção de duas pontes sobre o Rio Mogi Guaçu, com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal, através do programa de Mobilidade Urbana.

No entanto, a Câmara já autorizou no ano passado o pedido de empréstimo feito pelo Executivo municipal junto à Caixa no valor de R$ 29 milhões que serão pagos em parcelas a partir do ano de 2021/22. Diante disto, segundo o Vereador Fabinho, o contrato já foi assinado e agora a Caixa quer novas garantias que dependem da aprovação da Câmara.

O impasse se deu agora porque o projeto com as novas garantias não foram colocadas em votação pelo Presidente Rodrigo Falsetti, Fabinho alegou que o momento é crítico referente á Pandemia do vírus chinês coronavírus (covid-19).

