Veja quem são os 11 Vereadores eleitos para a Câmara Municipal

O Vereador Guilherme da Farmácia (Cidadania) foi reeleito com a maior votação da cidade, atingiu 2538 votos.

Luciano da Saúde (PL) foi o segundo mais votado com 2532 votos, Adriana Batatinha também do PL ficou em terceiro com 1925.

Ainda foram eleitos: Dr. Fernandinho Marcondes (MDB) com 1899votos, Carlos Kapa (Cidadania) com 1803 votos, Delegada Judite de Oliveira (PTB) com 1795 votos, Natalino Silva (PSDB) com 1567 votos, Luiz Zanco da Farmácia (PL) com 1422 votos, Jéferson Luís (PSDB) com 1366 votos, Pezão (Podemos) com 1161 votos e Lili Chiarelli (Republicanos) com 731 votos.

Sendo assim, foram eleitos na chapa Rodrigo Falsetti (Cidadania e Marcos Tuckumantel (PSDB) 4 Vereadores (Guilherme da Farmácia, Carlos Kaapa, Natalino Silva e Jéferson Luís), na Chapa Daniel Rossi (PL) e Denis de Carvalho (PTB) 5 Vereadores (Luciano da Saúde, Adriano Batatinha, Dr. Marcondes, Delegada Judite e Luiz Zanco da Farmácia), 1 Vereador da Chapa Marçal (Solidariedade), (Pezão), e 1 pela Chapa Tailândia e Vânia (Republicanos ), (Lili Chiarelli).