Veículo capota e cinco vítimas são socorridas

Por volta das 13h00 desta terça-feira (03), mais um acidente foi registrado no KM 177 da Rodovia SP 340, próximo ao trevo de acesso para a cidade vizinha de Estiva Gerbi.

A condutora do veículo, A.P.R.S. de 34 anos conduzia o GM Corsa, placas de Estiva Gerbi/SP pela referida rodovia sentido Mogi Guaçu, quando por motivos a serem apurados perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro lateral e acabou capotando, vindo a parar em posição normal.

Além da condutora, havia mais 4 pessoas no veículo, sendo duas crianças do banco de trás. Populares acionaram o SAMU e a Ambulância da RENOVIAS, que rapidamente chegaram ao local. O SAMU socorreu 4 vítimas, sendo que todas com pequenos ferimentos e escoriações, apenas uma mulher com suspeita de fratura no ombro. A condutora também com ferimentos leves foi socorrida pela RENOVIAS, todos para a Santa Casa de Mogi Guaçu.

A Polícia Militar de Estiva Gerbi, com os PMs Moisés e Gustavo foram os primeiros s chegar e ajudaram no controle de tráfego até a chegada da Polícia Rodoviária que registrou a ocorrência e tomou as demais providências.

Fotos Exclusivas: John Everte