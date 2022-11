VE e Saedis realizam treinamento para profissionais da Saúde que atendem pacientes com HIV/AIDS

Nesta quarta-feira, dia 9 de novembro, profissionais de Saúde que atuam na Vigilância Epidemiológica (VE) e Saedis (Serviço Ambulatorial Especializado em Doenças de Interesse Sanitário) participaram de uma capacitação sobre ações para melhor atendimento de pacientes com HIV/AIDS. Cerca de 25 pessoas participaram do treinamento, realizado na sede da Vigilância Epidemiológica, no Centro.

As responsáveis pela capacitação foram a médica-infectologista da VE, Natalie Uski, e a enfermeira do Saedis, Ana Paula Cunha. “A ação foi direcionada para as equipes da VE e Saedis que atendem e acompanham o tratamento de controle da doença dos pacientes que convivem com HIV/AIDS em Mogi Guaçu”, explicou Ana Paula Cunha.

Segundo ela, o objetivo foi atualizar os conhecimentos sobre as legislações, fluxos e protocolos de atendimento. “A referência técnica é muito importante na realização do acolhimento e atendimento humanizado, especialmente, deste grupo específico”, falou.

Em Mogi Guaçu, a VE e Saedis atentem, em média, 150 pacientes com HIV/AIDS por mês. “Os indivíduos com HIV são pacientes portadores do vírus que fazem o tratamento com o uso de medicamentos e seguem com uma qualidade de vida saudável, inclusive, sexualmente. Já os pacientes com AIDS são aqueles que se encontram doentes e debilitados como, por exemplo, acamados e hospitalizados porque abandonaram o tratamento ou nunca buscaram o mesmo por preconceito”, comentou.

Fique Sabendo

A partir do dia 1° de dezembro acontece a Campanha Nacional Fique Sabendo de Combate ao HIV/AIDS. Esta ação será realizada até 31 de dezembro. A campanha Fique Sabendo é realizada todos os anos no dia 1º de dezembro, data conhecida como o Dia Mundial de Enfrentamento ao HIV/AIDS.

Em Mogi Guaçu, a campanha acompanhará o cronograma do Governo do Estado de São Paulo e será realizada entre os dias 1º e 7 de dezembro. O objetivo da campanha é atrair a população para realização da testagem rápida de detecção de casos de Sífilis e HIV, bem como conscientizá-la para prevenção e cuidados com as demais infecções sexualmente transmissíveis.

“Essa campanha é muito importante para alertar a população sobre a prevenção e sobre o diagnóstico precoce, que é fundamental no tratamento dessas doenças. Aconselhamos para que todas as pessoas sexualmente ativas procurem uma unidade de saúde e realizem o teste”, mencionou Ana Paula.

É importante destacar que a testagem rápida também é realizada durante o ano todo nas 21 Unidade Básica de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu e que qualquer pessoa pode solicitar o teste sem a necessidade de justificar o pedido.

Sintomas de infecção pelo vírus HIV

Perda de apetite

Perda de peso

Cansaço

Fraqueza

Mal-estar geral

Sudorese noturna