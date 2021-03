Vândalo é detido após destruir caixa eletrônico em agência bancaria

No último sábado (13), por volta das 22h00, testemunhas ligaram ao 153 da GCM informando que um homem estava dentro da Agência Bancária do Bradesco, no Bairro da Capela com um pedaço de caibro destruindo um dos caixas eletrônico.

De imediato, os GCMs Adorno e Rodrigo foram ao local e abordaram o vândalo, o qual confessou que destruiu o equipamento devido a não conseguido acessar a sua conta bancária.

Representantes da Polícia Civil estiveram no local, o vândalo foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde foi elaborado um boletim de ocorrência, autor do delito deverá ser processado e obrigado pela Justiça a reparar os materialmente os danos.