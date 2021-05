Valentão é preso após ameaçar a ex, GCMs também foram ameaçados

Durante ações preventivas na região dos Ypês na noite desta quarta (05), os GCMs da Equipe GAM (Grupo de Apoio Com Motocicletas) Rabelo e Neto receberam a informação da presença de um rapaz em atitude suspeita pela Rua das Camélias, no Jardim Ypê Pinheiro.

Ao proceder com a abordagem, os agentes foram recebidos com ofensas e foi necessário imobilizá-lo, após tentativa de agressão aos membros da equipe. A movimentação chamou a atenção dos moradores do bairro e, entre eles, a ex-esposa do rapaz informou que, há cerca de uma semana, vem recebendo ameaças de morte, devido ao término do relacionamento.

Já na Central de Polícia Judiciária, o valente, inconformado, voltou a proferir ameaças de morte aos Guardas Civis, isto resultou na sua autuação pelos crimes de Desacato, Resistência e Ameaça, ficando ele, A.P.L. de 47 anos preso á disposição da Justiça.