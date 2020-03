Vagas de empregos disponíveis para esta segunda (16) no PAT

Vagas disponíveis no PAT, para esta Segunda-feira, 16/03/2020

Atualizadas às 16h00 do dia 13/03/2020.

AGENCIADOR DE PROPAGANDA (NECESSÁRIO TER DISPONIBILIDADE PARA EVENTOS E BOA COMUNICAÇÃO) CNH: AB ASSENTADOR DE VIDROS (NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA EM TROCA DE VIDROS DE AUTOS E CAMINHÕES, LANTERNAS, FARÓIS E RETROVISORES) CNH: B CONTROLADOR DE ACESSO (COM EXPERIÊNCIA EM RECEPÇÃO) PROGRAMADOR DE INTERNET (NECESSÁRIO CONHECIMENTO COM ESTRUTURA DE SITES, E DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS) CNH: AB VENDEDOR INTERNO (EXPERIÊNCIA COM VENDAS DE ÓCULOS, LENTES DE GRAU E HABILIDADE EM INTERPRETAR RECEITA OFTÁLMICA).

As vagas possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS EXIGEM 6 MESES DE EXPERÊNCIA.

Interessados nas vagas devem comparecer ao PAT Mogi Guaçu – Rua São José, 49 – Centro.

Com: Carteira de Trabalho, RG, CPF e Número do PIS

Horário de Atendimento do PAT: das 08h00 às 16h00. De Segunda a Sexta-feira Telefone: 19 3841-7323 / 3851-5300