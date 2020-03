Vacinação contra gripe e mais atos em combate a propagação do coronavírus; saiba tudo

Secretaria de Saúde antecipará início da vacinação contra gripe para o sábado, 21

A Secretaria de Saúde, em prevenção ao coronavírus, antecipará a vacinação contra a gripe para o sábado, dia 21, a partir das 8h, enquanto houver doses disponíveis. O início da campanha nacional seria na segunda-feira, dia 23.

Na primeira etapa, que se estenderá até dia 15 de abril, estarão disponíveis inicialmente 5.600 doses da vacina, mas toda semana a secretaria receberá novas doses. Só serão vacinadas pessoas acima de 60 anos.

Nas UBSs (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Novo, Ypê II e Jardim Itamaraty, a vacinação acontecerá na sede da unidade. A Vigilância Epidemiológica (VE) estará realizando as aplicações nas pessoas que estiverem a pé.

A VE também fará um Drive-Thru da vacina, chamado de “Vacina Rápida”, onde o idoso passará de carro pelo Parque dos Ingás, onde era realizado o emplacamento de carros, e será vacinada sem que tenha que descer do veículo. A secretaria também orienta os profissionais da área que tomem a vacina a partir de segunda-feira, dia 23, em algum posto da rede municipal de saúde.

Frota do transporte coletivo circulará seguindo horários de domingo a partir do dia 23

A partir de segunda-feira, dia 23, a empresa que explora a concessão do transporte coletivo reduzirá em 50% o serviço e a circulação dos ônibus será mantida a partir dos horários de circulação aos domingos.

A redução para um ônibus por linha é devido à queda já registrada no número de passageiros nesta semana. Cada linha do Município conta com dois ônibus e, com a redução da frota, o intervalo de espera será maior.

Exceção poderá ocorrer nos horários de picos, já que a SOV (Secretaria de Obras e Viação) solicitou à Santa Cruz medidas de emergência se houver procura em horários de maior movimento. Para consultar os horários por linha, acesse o site https://viajesantacruz.com.br/transporte-urbano/. A empresa se coloca à disposição para tirar dúvidas dos usuários pelo telefone 3861-1815.

SET antecipa fechamento de centros esportivos e de lazer a partir deste sábado, 21

O fechamento de centros esportivos e de lazer de Mogi Guaçu ao público foi antecipado para o sábado, dia 21, como forma de prevenção ao coronavírus. Qualquer tipo de aglomeração pode contribuir para a disseminação do covid-19, causador da pandemia mundial.

A medida está sendo adotada como forma de evitar que os centros esportivos recebam maior número de pessoas por causa da suspensão das aulas nas redes pública e privada, que ocorre a partir do dia 23, em respeito ao decreto publicado no domingo, 15. A SET (Secretaria de Esportes e Turismo) já notificou escolinhas de formação e modalidades que disputam competições sobre a suspensão das atividades. As equipes de competição também deixarão de participar de eventos.

Aulas estarão suspensas a partir de segunda-feira, 23

A Secretaria de Educação suspenderá todas as aulas a partir de segunda-feira, dia 23, em medida preventiva contra o coronavírus e seguindo decreto publicado no domingo, dia 15.

Entre os dias 16 e 21, as escolas reduziram gradativamente as atividades. A paralisação, a princípio, ocorrerá até a segunda-feira, dia 30, mas nos próximos dias deve ser anunciado uma extensão deste prazo. Para mais informações, ligue 3831-9766.

CANCELAMENTO DA DOAÇÃO DE MUDAS NO SAAMA

A doação de mudas no SAAMA (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) será cancelada a partir de segunda-feira, dia 23. Os outros serviços prestados pela secretaria continuarão a ser realizados normalmente no local.

O cancelamento acontecerá para que não ocorra aglomerações, evitando a propagação do coronavírus. Para mais informações e atendimento, ligue 3811-7040 ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Conselho Tutelar disponibiliza novo telefone para contato

O Conselho Tutelar disponibilizou um novo número de telefone para contato, evitando assim a ida de pessoas até a sede da entidade. Os números disponíveis pelo conselho são 3841-7942 e 3831-1100.