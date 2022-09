Vacinação contra a meningite C para profissionais da Saúde começa no dia 12 de setembro

A Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu iniciam na próxima segunda-feira, 12 de setembro, a vacinação de profissionais de saúde contra a meningite C. O objetivo é reforçar a proteção em pessoas que estão expostas à bactéria, além de evitar a circulação da doença. A vacina para este público estará disponível nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do munícipio até o mês de fevereiro de 2023.

Pode ser vacinado qualquer trabalhador da saúde mesmo que esteja com o esquema vacinal completo. “A única condição é que a última dose tenha sido aplicada há pelo menos quatro semanas”, explicou a enfermeira e coordenadora de imunização da VE, Aline Roberta Leme.

De acordo com ela, todas as pessoas que atuam em hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, entre outros, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus técnicos e auxiliares têm direito a receber o imunizante. “A medida serve também para recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e motoristas de ambulâncias”, disse.

Aline Roberta Leme ressaltou que o imunizante faz parte do Calendário Nacional de Vacinação que atinge o público infantil com até um ano de idade. “São indicadas duas doses para este público em geral aos 3 e 5 meses de idade e um reforço, preferencialmente, com 12 meses”, concluiu.

Vacinação contra a Meningite C para os Profissionais da Saúde

Período: 12 de setembro de 2022 até fevereiro de 2023

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h

UBS Centro de Saúde

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 17h

UBS Zona Sul

USF Santa Cecília

USF Martinho Prado Júnior